Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Родриго Де ла Серна
Награды
Награды и номинации Родриго Де ла Серны
Rodrigo De la Serna
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Родриго Де ла Серны
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
От создателя «Во все тяжкие»: «Отель „Костьера“» — красивый сериал-детектив, после которого хочется в отпуск
Есть даже жуткая версия «Игры престолов»: 3 книги Стивена Кинга, которые просто умоляют об экранизации
Кто похищал девочек в сериале «Трасса»: преступник годами скрывался под маской ангела
«Ближе к всех к оригиналу»: «Август» с Безруковым переплюнул «В августе 44-го» — сравнения с «Ночным дозором» были неспроста
Завидуй, «Игра престолов»: у этих 5 фэнтези-сериалов каждый новый сезон круче предыдущего – признали и фанаты, и критики
Насмешки вместо слез: Гибель Ибрагима – один из самых жутких моментов «Великолепного века», но россиянам его не жаль от слова совсем
Тарантино презирает «Оно», зато эту экранизацию Кинга считает одним из лучших фильмов в истории – шокирует даже полвека спустя
В чем Бикович круче Деппа? Что не так с котом? Сравниваем российскую «Алису в Стране чудес» с шедевральными фильмами Бертона
«Добро пожаловать в Дерри» прямо связан с худшей экранизацией Кинга в истории? В книгах намеков не было, но теперь – новый канон
Лишь один фильм XXI века Нолан любит настолько, что готов пересматривать каждый год: в России комедию считают «сортирной»
Советский ужастик или американский хоррор? Не отличите даже с лупой! Докажите обратное в нашем страшном тесте на 7 вопросов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667