Персоны
Чарли Кокс
Награды
Награды и номинации Чарли Кокса
Charlie Cox
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Чарли Кокса
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
