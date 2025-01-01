Меню
Эми Ирвинг
Награды
Награды и номинации Эми Ирвинг
Amy Irving
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Эми Ирвинг
Оскар 1984
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1989
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1987
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотая малина 1981
Худшая женская роль второго плана
Победитель
Золотая малина 1984
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
