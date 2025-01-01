Меню
Награды и номинации Джейкоба Варгаса

Награды и номинации Джейкоба Варгаса
Премия Гильдии киноактеров США 2001 Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2007 Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
