Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Илья Хотиненко
Награды
Награды и номинации Илья Хотиненко
Ilya Khotinenko
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Илья Хотиненко
Окно в Европу 2021
«Золотая ладья» — приз зрительских симпатий
Победитель
Кинофестиваль Кинотавр 2000
Полнометражный фильм
Номинант
«Смотрю — и сердце в пятый раз ёкает»: три триллера декабря, которые зрители обсуждают без остановки
9,2 млн за два дня — и Paramount+ не выдержал: «Лэндмен» продлили на 3 сезон быстрее, чем зрители успели досмотреть финал 2-ого
Невероятный и опасный Томми Шелби снова в игре: точная дата фильма «Острые козырьки» уже известна — фанаты ждут развязку с 2022 года
Обожаете песни из кино СССР? Тогда угадайте их по набору эмодзи – «Есть только миг» от других хитов отличат не все (тест)
«Одного похода мало»: зрители уже глянули в кино «нового» «Убить Билла» – итоговой оценки Тарантино ждал 20+ лет
А вы знали, что скоро в тренде будут мюзиклы? Жанр не ограничился «Стилягами» – дома уже можно глянуть хит 2025-го с оценкой 7.1
10 фильмов, ставших эталоном 2025-го года: еще не вышедший «Аватар-3» со скромными 7.2 – чемпион, но у №4 и 7 рейтинги куда выше
Такой оливье готовили в «Карнавальной ночи»: предлагаем повторить, не дожидаясь Нового года – секрет в одном ингредиенте
«Переходный возраст» – сериал №1 в 2025-м: но не лидер в 28 странах, собравший 50 млн за 7 дней – а вот аргентинской драме с оценкой 7.3 это удалось
«Чосо на Тэхёна из BTS похож»: ИИ превратил фильм «Магическая битва. Казнь» в лайв-экшен – фанаты запали вовсе не на Годжо (видео)
11.5 часов удовольствия: в кино покажут расширенную трилогию «Властелин колец» – рассказываем, доберется ли до России
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667