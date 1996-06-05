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Фильмография
Юя Одзеки
Yuya Ozeki
Киноафиша
Персоны
Юя Одзеки
Юя Одзеки
Yuya Ozeki
Дата рождения
5 июня 1996
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Токио, Япония
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
5.7
Проклятие 2
(2003)
Фильмография Юя Одзеки
5.7
Проклятие 2
Ju-on: The Grudge 2
сказка, ужасы, триллер
2003, Япония
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