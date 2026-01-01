Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марк Росман
Mark Rosman
Марк Росман
Mark Rosman
Дата рождения
1 января 1959
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Популярные фильмы
7.3
Университет
(2007)
7.0
Лиззи Магуайр
(2001)
6.8
История Золушки
(2004)
Фильмография Марк Росман
4.8
Игрушки из будущего
Time Toys
семейный, фантастика
2016, США
5.6
Мечты сбываются
A Wish Come True
комедия, мелодрама
2015, Канада / США
5.9
Крик в общаге
Sorority Row
триллер, ужасы
2009, США
Смотреть трейлер
5.4
Принцесса
Princess
комедия, семейный, фэнтези
2008, Канада
7.3
Университет
драма, комедия
2007, США
6.8
Говорящая с призраками
драма, фэнтези
2005, США
6.7
Идеальный мужчина
The Perfect Man
комедия, драма, семейный, мелодрама
2005, США
6.8
История Золушки
Cinderella Story, A
мелодрама, комедия
2004, США / Канада
7
Лиззи Магуайр
комедия, семейный
2001, США
5.6
Идеальная игрушка
Life-Size
фэнтези, семейный, спорт, комедия
2000, США
