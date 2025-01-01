Меню
Ренни Харлин
Награды
Награды и номинации Ренни Харлин
Renny Harlin
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Ренни Харлин
Золотая малина 2022
Худший режиссер
Номинант
Золотая малина 2015
Худший режиссер
Номинант
Золотая малина 2005
Худший режиссер
Номинант
Худший режиссер
Номинант
Золотая малина 2002
Худший режиссер
Номинант
Золотая малина 1996
Худший режиссер
Номинант
Золотая малина 1994
Худший фильм
Номинант
Золотая малина 1991
Худший режиссер
Номинант
