Персоны
Керри Кондон
Награды
Награды и номинации Керри Кондон
Kerry Condon
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Керри Кондон
Оскар 2023
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2023
Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
