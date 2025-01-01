Меню
Таданобу Асано
Награды
Награды и номинации Таданобу Асано
Tadanobu Asano
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Таданобу Асано
Золотой глобус 2025
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television
Победитель
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2003
Best Actor
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
ММКФ 2014
Лучший актер
Победитель
