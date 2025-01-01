Меню
Персоны
Ли Анкрич
Награды
Награды и номинации Ли Анкрича
Lee Unkrich
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Ли Анкрича
Оскар 2018
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
Оскар 2011
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
BAFTA 2018
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
BAFTA 2011
Best Animated Film
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Best Feature Film
Номинант
Best Feature Film
Номинант
«Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное…
