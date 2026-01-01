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Награды и номинации Дайана Скаруид

Diana Scarwid
Награды и номинации Дайана Скаруид
Оскар 1981 Оскар 1981
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996 Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
Золотая малина 1982 Золотая малина 1982
Худшая женская роль второго плана
Победитель
Золотая малина 1990 Золотая малина 1990
Худшая новая звезда десятилетия
Номинант
Золотая малина 1984 Золотая малина 1984
Худшая женская роль второго плана
Номинант
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