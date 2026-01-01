Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Персоны
Дайана Скаруид
Награды
Награды и номинации Дайана Скаруид
Diana Scarwid
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Дайана Скаруид
Оскар 1981
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
Золотая малина 1982
Худшая женская роль второго плана
Победитель
Золотая малина 1990
Худшая новая звезда десятилетия
Номинант
Золотая малина 1984
Худшая женская роль второго плана
Номинант
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