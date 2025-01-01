Меню
Награды и номинации Рошди Зем

Награды и номинации Рошди Зем

Каннский кинофестиваль 2006 Каннский кинофестиваль 2006
Лучший актер
Победитель
Лучший актер
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2022 Венецианский кинофестиваль 2022
Лучший фильм
Номинант
