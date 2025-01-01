Меню
Персоны
Рошди Зем
Награды
Награды и номинации Рошди Зем
Roschdy Zem
О персоне
Фильмография
Награды
Каннский кинофестиваль 2006
Лучший актер
Победитель
Лучший актер
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2022
Лучший фильм
Номинант
