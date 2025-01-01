Меню
Киноафиша Персоны Марина Влади Награды

Награды и номинации Марины Влади

Каннский кинофестиваль 1963 Каннский кинофестиваль 1963
Лучшая актриса
Победитель
Золотой глобус 1964 Золотой глобус 1964
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
