Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
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Фрэнсис де ла Тур
Награды
Награды и номинации Фрэнсис де ла Тур
Frances de la Tour
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Награды
Награды и номинации Фрэнсис де ла Тур
BAFTA 2014
Лучшая комедийная актриса
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1986
Best Actress
Номинант
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