Киноафиша Персоны Сэлли Кёркленд Награды

Награды и номинации Сэлли Кёркленд

Sally Kirkland
Награды и номинации Сэлли Кёркленд
Оскар 1988 Оскар 1988
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 1988 Золотой глобус 1988
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 1992 Золотой глобус 1992
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
