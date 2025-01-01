Меню
Шеридан Смит
Награды
Награды и номинации Шеридан Смит
Sheridan Smith
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Шеридан Смит
BAFTA 2013
Лучшая женская роль
Победитель
BAFTA 2016
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA 2015
Лучшая женская роль
Номинант
Роскошная усадьба на Николиной Горе: кому теперь принадлежит особняк, где жила и черпала вдохновение Инна Чурикова
