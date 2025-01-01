Меню
Тай Шеридан
Награды
Награды и номинации Тая Шеридана
Tye Sheridan
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Награды и номинации Тая Шеридана
Венецианский кинофестиваль 2013
Лучший молодой актер или актриса
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2018
Лучший поцелуй
Номинант
Best On-Screen Team
Номинант
Best On-Screen Team
Номинант
