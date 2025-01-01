Меню
Татьяна Самойлова
Награды
Награды и номинации Татьяна Самойлова
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Татьяна Самойлова
Каннский кинофестиваль 1958
Особое упоминание
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1959
Best Foreign Actress
Номинант
ММКФ 2007
Специальный приз
Победитель
Специальный приз
Победитель
