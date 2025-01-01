Меню
Киноафиша Персоны Тесса Томпсон Награды

Награды и номинации Тессы Томпсон

Tessa Thompson
Награды и номинации Тессы Томпсон
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Television Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA 2018 BAFTA 2018
EE Rising Star Award
Номинант
