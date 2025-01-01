Меню
Рут Уилсон
Награды
Награды и номинации Рут Уилсон
Ruth Wilson
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Награды
Награды и номинации Рут Уилсон
Золотой глобус 2015
Лучшая актриса сериала (драма)
Победитель
Золотой глобус 2008
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Лучший мини-сериал
Номинант
Лучший мини-сериал
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Best Actress
Номинант
