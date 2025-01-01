Меню
Награды
Награды и номинации Брэйди Корбет
Brady Corbet
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Брэйди Корбет
Оскар 2025
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2025
Best Director, Motion Picture
Победитель
Best Screenplay, Motion Picture
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Лучшая режиссёрская работа
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2024
Лучший режиссер
Победитель
UNIMED Prize for Cultural Diversity
Победитель
Competition
Победитель
Premio CinemaSarà Award
Победитель
Best Film
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2015
Лучший дебютный фильм
Победитель
Best Director
Победитель
Special Mention
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2018
Лучший фильм
Номинант
Сандэнс 2009
Премия за короткометражное кино – почетное упоминание
Победитель
Приз Большого жюри короткометражных фильмов
Номинант
