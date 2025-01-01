Меню
Фабрицио Бентивольо
Награды и номинации Фабрицио Бентивольо
Fabrizio Bentivoglio
О персоне
Фильмография
Награды и номинации Фабрицио Бентивольо
Венецианский кинофестиваль 2000
Best Actor
Победитель
Best Actor
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1999
FEDIC Award - Special Mention
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1996
Best Actor
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1993
Лучший актер
Победитель
Best Actor
Победитель
