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Награды и номинации Фрэнк Ллойд

Frank Lloyd
Награды и номинации Фрэнк Ллойд
Оскар 1934 Оскар 1934
Лучшая режиссура
Победитель
Оскар 1930 Оскар 1930
Лучшая режиссура
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1936 Оскар 1936
Лучшая режиссура
Номинант
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