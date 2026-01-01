Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
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Фрэнк Ллойд
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Награды и номинации Фрэнк Ллойд
Frank Lloyd
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Награды и номинации Фрэнк Ллойд
Оскар 1934
Лучшая режиссура
Победитель
Оскар 1930
Лучшая режиссура
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1936
Лучшая режиссура
Номинант
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