Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Андреа Райзборо
Награды
Награды и номинации Андреи Райзборо
Andrea Riseborough
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Награды
Награды и номинации Андреи Райзборо
Оскар 2023
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA 2013
EE Rising Star Award
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Best Actress
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Берлинале 2011
EFP Падающая звезда
Победитель
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