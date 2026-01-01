Меню
Награды
Награды и номинации Кен Стотт
Ken Stott
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Кен Стотт
BAFTA 2015
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Best Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Best Actor
Номинант
