Награды и номинации Мерседес Руэль

Награды и номинации Мерседес Руэль
Оскар 1992 Оскар 1992
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Золотой глобус 1992 Золотой глобус 1992
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1991 Венецианский кинофестиваль 1991
Best Actress
Победитель
