Мерседес Руэль
Награды
Награды и номинации Мерседес Руэль
Mercedes Ruehl
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Мерседес Руэль
Оскар 1992
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Золотой глобус 1992
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1991
Best Actress
Победитель
