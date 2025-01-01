Меню
Ребел Уилсон
Награды
Награды и номинации Ребел Уилсон
Rebel Wilson
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Ребел Уилсон
Золотая малина 2020
Худшая женская роль второго плана
Победитель
Худшая женская роль
Номинант
MTV Movie Awards 2016
Лучший поцелуй
Победитель
Лучший поцелуй
Победитель
Best Comedic Performance
Номинант
Best Comedic Performance
Номинант
MTV Movie Awards 2013
Прорыв года
Победитель
Best Musical Moment
Победитель
Best Musical Moment
Победитель
Best Female Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
