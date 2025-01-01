Меню
Награды и номинации Джоан Фонтейн

Награды и номинации Джоан Фонтейн

Joan Fontaine
Награды и номинации Джоан Фонтейн
Оскар 1942 Оскар 1942
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 1944 Оскар 1944
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1941 Оскар 1941
Лучшая женская роль
Номинант
