Тара Рид
Награды
Награды и номинации Тара Рид
Tara Reid
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Тара Рид
Золотая малина 2006
Худшая женская роль
Номинант
Золотая малина 2004
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
