Кен Ватанабе Награды

Награды и номинации Кен Ватанабе

Оскар 2004 Оскар 2004
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2004 Золотой глобус 2004
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004 Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
