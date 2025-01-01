Меню
Фелисити Джонс
Награды и номинации Фелисити Джонс
Felicity Jones
Награды и номинации Фелисити Джонс
Оскар 2025
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 2015
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2025
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 2015
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2015
Лучшая женская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017
Лучший герой
Номинант
Сандэнс 2011
Драматичный
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
