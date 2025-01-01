Меню
Брюс Робинсон
Награды
Bruce Robinson
О персоне
Фильмография
Награды
Оскар 1985
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1985
Лучший сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
