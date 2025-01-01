Меню
Персоны
Марк Майлод
Mark Mylod
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Марк Майлод
Primetime Emmy Awards 2023
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучшая режиссура драматического сериала
Победитель
Primetime Emmy Awards 2022
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучший драматический сериал
Победитель
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
Best Light Entertainment (Programme or Series)
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997
Best Light Entertainment (Programme or Series)
Победитель
Best Light Entertainment (Programme or Series)
Победитель
Best Light Entertainment (Programme or Series)
Номинант
Best Light Entertainment (Programme or Series)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1999
Best Comedy (Programme or Series)
Номинант
Best Comedy (Programme or Series)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
Best Light Entertainment (Programme or Series)
Номинант
Best Light Entertainment (Programme or Series)
Номинант
