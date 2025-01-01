Меню
Персоны
Уорнер Бакстер
Награды
Награды и номинации Уорнер Бакстер
Warner Baxter
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Уорнер Бакстер
Оскар 1930
Лучшая мужская роль
Победитель
