Награды и номинации Хейли Стайнфелд

Награды и номинации Хейли Стайнфелд
Оскар 2011 Оскар 2011
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2017 Золотой глобус 2017
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA 2011 BAFTA 2011
Лучшая женская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017 MTV Movie & TV Awards 2017
Лучший актёр или актриса в кинофильме
Номинант
MTV Movie Awards 2011 MTV Movie Awards 2011
Best Breakout Star
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011 Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
