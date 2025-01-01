Меню
Награды и номинации Хейли Стайнфелд
Награды и номинации Хейли Стайнфелд
Оскар 2011
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2017
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA 2011
Лучшая женская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017
Лучший актёр или актриса в кинофильме
Номинант
MTV Movie Awards 2011
Best Breakout Star
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
