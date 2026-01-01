Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Руфус Сьюэлл
Награды
Награды и номинации Руфуса Сьюэлла
Rufus Sewell
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Награды и номинации Руфуса Сьюэлла
Primetime Emmy Awards 2019
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Best Actor
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2026
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
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