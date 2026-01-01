Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Драйв»
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Эрик Дэйн
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Награды и номинации Эрика Дэйна
Eric Dane
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Награды и номинации Эрика Дэйна
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
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