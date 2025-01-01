Леонардо ДиКаприо выбрал лучший фильм Нолана: в топе у звезды совсем не «Начало», хоть он и снялся там в главной роли

Тут не про детей и не про богатства: перед смертью Хюррем попросила Сюмбюля-агу только об одном — была ли исполнена последняя ее воля?

Кто оказался маньяком в сериале «Трасса»: финал, от которого холодеет кровь и рушатся все догадки зрителей

Солу Гудману – 65, и он уже на пенсии: но вот еще 5 сериалов о гениальных аферистах (№4 снял сам Хайзенберг)

Ответьте на 8/8 вопросов про «Один дома», иначе Кевин будет стрелять: сложный тест на знание культовой комедии 90-х

Спародировали «Игру престолов» и опозорились: 12-й сезон считается лучшим в истории «Симпсонов» – у худшего просмотров в 4 раза меньше

«Не видел ничего, что могло бы сравниться»: этот сериал Netflix называют лучшим за все десятилетие — но про него до сих пор многие не слышали

«Это даже хуже темнокожей Русалочки»: новая «Алиса в Стране чудес» в центре скандала в США – экранизацию назвали «версией 18+»

Не только Тони Старк сменит костюм в «Судном дне»: Marvel нашли способ вернуть Криса Эванса — все еще Роджерс, но уже не Кэп

«Слабо, противно»: Гурченко после «Карнавальной ночи» сыграла девушку легкого поведения – и жалела об этом до самой смерти