Фрида Пинто
Награды
Награды и номинации Фрида Пинто
Freida Pinto
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Фрида Пинто
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2009
Лучший поцелуй
Номинант
Breakthrough Performance Female
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
