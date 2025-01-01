За 25 лет с ними никто не смог сравниться: 5 сильнейших персонажей аниме «Ван Пис», и Луффи в их числе

Помимо «Игры престолов» есть еще 5 проектов, связанных с сериалом: включили в список даже пародию фанатов

Майк Флэнаган умеет пугать без монстров, крови и резни: этот сериал 2021 года до сих пор пробирает зрителей до дрожи

Когда происходит действие «Колец власти» — задолго до рождения Фродо и Бильбо: сериал переписал хронологию Толкина

Кэндзяку, поплачь: фанаты выбрали самых ужасающих злодеев «Магической битвы» – без Дзего и Гето даже в топ-5

Косили как траву: финал «Аркейна» уничтожил остатки любимых героев — в общей сложности 15 персонажей не дожили до титров

Данелия высмеял нас с вами: философский смысл «Кин-дза-дза!» в СССР понимать не хотели даже цензоры

«Мальчик и птица» многим показался самым скучным и «пустым» аниме Миядзаки: раскопали скрытый смысл мульта и готовы доказать обратное

Ждете конца 2-го сезона «Закрыть гештальт», чтобы посмотреть залпом? Дата выхода последних серий, до финала рукой подать

Дала по клыкам Калленам: эта драма с Суинтон отобрала у «Сумерек» почетное звание лучшей истории вампирской любви