Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Уилл Пэттон
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Награды и номинации Уилл Пэттон
Will Patton
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Награды и номинации Уилл Пэттон
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
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