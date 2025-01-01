Меню
Шон Бин
Награды
Награды и номинации Шона Бина
Sean Bean
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Шона Бина
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучшая мужская роль
Победитель
BAFTA 2018
Лучшая мужская роль
Победитель
BAFTA 2013
Лучшая мужская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
