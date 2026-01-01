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Скоро в прокате «Не по-детски»
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Джейми Кэмпбелл Бауэр
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Jamie Campbell Bower
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Награды и номинации Джейми Кэмпбелл Бауэр
MTV Movie & TV Awards 2023
Лучший злодей
Номинант
Лучший бой
Номинант
Лучший бой
Номинант
Картошка любит не масло и не молоко: 3 добавки превратят пюре в блюдо как в ресторане (соседи точно попросят рецепт)
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