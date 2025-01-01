Меню
Киноафиша Персоны Вирджиния Мэдсен Награды

Virginia Madsen
Награды и номинации Вирджиния Мэдсен
Оскар 2005 Оскар 2005
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2005 Золотой глобус 2005
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005 Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
