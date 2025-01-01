Меню
Персоны
Вирджиния Мэдсен
Награды
Награды и номинации Вирджиния Мэдсен
Virginia Madsen
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Оскар 2005
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2005
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
