Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Патрик Суэйзи
Награды
Награды и номинации Патрик Суэйзи
Patrick Swayze
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Патрик Суэйзи
Золотой глобус 1996
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1991
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1988
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотая малина 1990
Худшая мужская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1992
Most Desirable Male
Номинант
Драма в лучших традициях турдизи: чем зрителей удивила 35 серия «Далекого города»
То, что было на острове, остается на острове: «Эдем» снят на реальных событиях, но их участники что-то скрывают
Сладость или гадость? Эти 6 фактов о культовых хоррорах угадают лишь настоящие фанаты Хеллоуина (тест)
Лелика из «Бриллиантовой руки» узнает каждый: а вы вспомните 5 других фильмов с Папановым по кадру (тест)
«Последний обряд» как «последний заезд» — затянулся: «Заклятие» собрало $480 млн, и авторы переобулись — впереди еще один фильм
HBO переписывает историю: в сериале по «Гарри Поттеру» покажут сцены, которых не было ни в фильме, ни в книге
Дело в шляпе – и герои теста тоже: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с мужскими головными уборами
«Ветра зимы» окончены, но Мартин не в восторге: писатель ходит по судам, вместо того, чтобы писать самостоятельно
9 000 000 000 просмотров, и это не предел: лишь один российский мульт за границей популярен как «Маша и медведь»
«Я очень благодарна»: в «Методе-3» уже не будет Есени – вот почему Паулина Андреева не снималась в проекте
Как мученики в Рай, а остальные «просто сдохли»? Узнали, куда Булгаков изгнал героев «Мастера и Маргариты» и ужаснулись
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667