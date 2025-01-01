Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Эмили Мортимер
Награды
Награды и номинации Эмили Мортимер
Emily Mortimer
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Эмили Мортимер
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Страницы ожили на экране и превратились в шедевры: 3 сериала 2025 года, основанные на культовых книгах
Помимо «Игры престолов» есть еще 5 проектов, связанных с сериалом: включили в список даже пародию фанатов
«Лучший с 1987-го» или провал? Первые мнения о «Хищнике: Планета смерти» подогрели интерес к фильму
«Мальчик и птица» многим показался самым скучным и «пустым» аниме Миядзаки: раскопали скрытый смысл мульта и готовы доказать обратное
Настоящую концовку «Белого солнца пустыни» запретили показывать в СССР — цензура решила, что это уже слишком
Когда происходит действие «Колец власти» — задолго до рождения Фродо и Бильбо: сериал переписал хронологию Толкина
От дворцов к кланам: автор «Великолепного века» вернулся с новой историей — и зрители уже вынесли вердикт
Эти 5 фильмов СССР идеальны для осеннего настроения: попробуйте угадать их по кадру (тест)
Все еще ждете новые серии? Продолжение «Киберслава» выйдет лишь в 2027 году, но это уже будет совсем не аниме
Не Фаркуад и не Чарминг: для «Шрэка 5» нашли идеального злодея — такую насмешку Disney могут и не простить
Ждете конца 2-го сезона «Закрыть гештальт», чтобы посмотреть залпом? Дата выхода последних серий, до финала рукой подать
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667