Милла Йовович
Награды
Награды и номинации Миллы Йовович
Milla Jovovich
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Золотая малина 2013
Худшая женская роль
Номинант
Золотая малина 2000
Худшая женская роль
Номинант
Золотая малина 1998
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 1992
Худшая новая звезда
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1998
Лучший бой
Номинант
