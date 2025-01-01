Меню
Мэттью Бродерик
Награды
Награды и номинации Мэттью Бродерик
Matthew Broderick
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Связи
Награды и номинации Мэттью Бродерик
Золотой глобус 1987
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1997
Лучший бой
Номинант
Лучший бой
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
