Сиенна Миллер
Награды
Награды и номинации Сиенны Миллер
Sienna Miller
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Награды и номинации Сиенны Миллер
Золотой глобус 2013
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
BAFTA 2013
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Восходящая звезда
Номинант
Золотая малина 2010
Худшая женская роль второго плана
Победитель
